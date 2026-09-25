Gasóleo sobe 7,1 cêntimos e gasolina ultrapassa os dois euros

Os combustíveis vão ficar mais caros na Madeira a partir das 00 horas da próxima segunda-feira, 28 de Setembro, com o gasóleo rodoviário a registar a maior subida: mais 7,1 cêntimos por litro.

De acordo com o despacho conjunto dos secretários regionais da Economia e das Finanças, assinado esta sexta-feira, o preço máximo de venda ao público do gasóleo rodoviário passa dos actuais 2,077 para 2,148 euros por litro.

A gasolina super sem chumbo IO 95 aumenta 4,5 cêntimos, passando de 1,984 para 2,029 euros por litro. Com esta actualização, a gasolina ultrapassa novamente a fasquia dos dois euros.

Também o gasóleo colorido e marcado sofre um aumento significativo. O preço máximo sobe 6,6 cêntimos por litro, de 1,634 para 1,700 euros.

A subida acompanha a evolução dos mercados internacionais, num período marcado pelo aumento das cotações do petróleo e consequente agravamento dos custos de abastecimento.

Os preços máximos são fixados semanalmente na Região, ao abrigo do regime em vigor, e os novos valores mantêm-se a partir de segunda-feira até à actualização seguinte.