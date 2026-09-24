Madeira sob aviso amarelo de trovoada até às 19 horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quinta-feira, várias zonas da Madeira sob aviso amarelo devido à possibilidade de trovoadas, num período em que também se mantém o aviso de tempo quente.

O aviso de trovoada entrou em vigor às 11h48 desta quinta-feira (horário UTC) e prolonga-se até às 19 horas. Abrange a Costa Norte, a Costa Sul e as regiões montanhosas, com especial incidência na parte oeste da ilha. O aviso de trovoada não abrange a ilha do Porto Santo.

Segundo o IPMA, estão reunidas condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, nomeadamente trovoadas, precipitação localmente forte, com acumulações entre 10 e 20 milímetros numa hora, e rajadas de vento que podem atingir os 70 km/h.

Em simultâneo, mantém-se activo o aviso amarelo de tempo quente para a Costa Norte, Costa Sul, Porto Santo e regiões montanhosas. Este aviso vigora até às 19 horas de amanhã, 25 de Setembro, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.