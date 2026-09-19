Nova Direita alerta para velhos problemas

A Nova Direita considera que a discussão sobre a realidade social da Madeira não pode limitar-se aos números do crescimento económico ou à redução da taxa de desemprego. Até porque os dados oficiais mostram uma realidade muito mais complexa.

Em 2023, 19,1% da população residente na Região Autónoma da Madeira encontrava-se em risco de pobreza, valor superior à média nacional de 16,6%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Ao mesmo tempo, os dados mais recentes mostram que a taxa de desemprego caiu para 3,5% no segundo trimestre de 2026, o valor mais baixo registado na série regional desde 2011. Indicadores que não são contraditórios, pois é possível ter emprego e continuar a enfrentar dificuldades económicas quando os rendimentos disponíveis não acompanham o custo da habitação, da alimentação, da energia e dos restantes encargos familiares.

E é precisamente na habitação que a Nova Direita foca o olhar: "No primeiro trimestre de 2026, o preço mediano da habitação atingiu 3.322 euros por metro quadrado no Funchal. Câmara de Lobos registou 2.500 euros e Machico 2.027 euros por metro quadrado. No arrendamento, nos 12 meses terminados em março de 2026, a renda mediana dos novos contratos atingiu 11,82 euros por metro quadrado na Madeira e 13,60 euros no Funchal. Para uma família com rendimentos médios, estes valores representam uma pressão enorme sobre o orçamento familiar. A Madeira não pode aceitar que trabalhar deixe de ser suficiente para garantir uma vida digna".

A Nova Direita defende uma política pública que coloque a habitação acessível no centro das prioridades, aumente a oferta de habitação pública e a preços controlados, combata situações de sobrecarga habitacional e acompanhe de forma transparente as famílias que permanecem anos à espera de uma solução.