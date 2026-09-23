Máquina de obra impede abertura de restaurante junto ao Centromar
Uma máquina de uma obra em curso na Rua da Ponta da Cruz, junto ao Centro Comercial Centromar, no Funchal, está a impedir o acesso a um restaurante que tinha prevista a abertura ao público esta quarta-feira à tarde.
Ao DIÁRIO, João Jesus, proprietário do restaurante ‘O Mexicano’, conta que não tinha conhecimento de que seriam realizados trabalhos no local e que, quando se dirigiu ao estabelecimento para preparar a abertura, deparou-se com uma máquina em frente à porta do restaurante, impossibilitando a entrada.
“É uma vergonha”, lamenta o proprietário, que garante que, perante a situação, tentou contactar a Polícia de Segurança Pública (PSP). No entanto, afirma que, até ao momento, nenhum agente tinha comparecido no local.
Segundo João Jesus, a situação está a impedir não só a entrada dos clientes, mas também o acesso dos próprios funcionários ao estabelecimento. “Ninguém consegue entrar”, refere.
O responsável explica ainda que o restaurante deveria ter aberto as portas pelas 15 horas, mas a presença da máquina em frente à entrada acabou por inviabilizar o início da actividade à hora prevista.
João Jesus diz desconhecer a razão pela qual a máquina foi colocada naquele local sem que tivesse sido previamente informado da intervenção, questionando a forma como os trabalhos estão a decorrer e o impacto que estão a ter no funcionamento do estabelecimento.
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