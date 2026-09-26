Trump diz que ele e Xi Jinping vão ver-se em Novembro na APEC e em Dezembro no G20

O presidente dos Estados Unidos garantiu hoje que vai voltar a ver o seu homólogo chinês mais duas vezes este ano, na reunião do Fórum de Cooperação da Ásia-Pacífico (APEC) e na cimeira de líderes do G20.

A reunião anual da APEC decorre em Shenzhen, na China, em novembro, e a cimeira do G20 realiza-se em dezembro em Miami, nos Estados Unidos.

Donald Trump fez esta afirmação nas redes sociais coincidindo com o regresso do seu homólogo chinês Xi Jinping à China, que realizou entre quarta-feira passada e hoje a sua primeira visita de Estado aos Estados Unidos, e a primeira também de um chefe de Estado chinês em mais de dez anos.

"O presidente Xi e a senhora Peng acabaram de deixar Washington DC rumo à China. Foi um encontro marcado pela amizade, força e sucesso, tanto para a China como para os Estados Unidos", escreveu o republicano na sua rede social Truth Social, fazendo também referência à primeira-dama do país asiático, Peng Liyuan.

"Vamos voltar a encontrarmo-nos em novembro, na China, e depois na cimeira do G20 em dezembro, em Miami, Flórida. Muito foi alcançado e ainda mais será alcançado. Aguardo com expectativa o nosso próximo encontro!"

A visita recentemente concluída de Xi aos EUA, que se segue a uma viagem de Trump a Pequim em maio passado, teve lugar num contexto de crescentes tensões comerciais, a guerra no Irão, o futuro de Taiwan e a corrida pela inteligência artificial.

No entanto, a reunião em Washington não resultou em acordos importantes, para além de uma extensão até janeiro da trégua tarifária entre as duas potências, anunciada pouco antes da chegada do líder chinês à capital dos EUA.