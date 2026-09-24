Ultra Madeira celebra 10 anos com atletas de 26 nacionalidades

O Ultra Madeira assinala este ano a sua 10.ª edição com atletas de 26 nacionalidades, numa competição que volta a atravessar a ilha entre a Ponta do Pargo e o Caniçal, entre os dias 3 e 4 de Outubro.

A edição de 2026 foi apresentada, esta quarta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Machico, numa sessão que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, do director regional do Desporto, David Gomes, do representante do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Duarte Barreto, e do director de prova, Nélio Parreira.

Organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), com o apoio da Câmara de Machico, a competição apresenta quatro distâncias, com diferentes níveis de exigência. A prova principal, o Ultra Madeira, terá 92 quilómetros e 4.570 metros de desnível positivo. Seguem-se o Ultra 55K, com 55 quilómetros e 3.010 metros de desnível positivo, o Trail 30K, com 30 quilómetros e 1.360 metros de desnível, e o Trail 17K, com 17 quilómetros e 340 metros de desnível positivo.

Ao longo dos diferentes percursos, os participantes irão atravessar alguns dos principais cenários naturais da Madeira, num desafio que conjuga resistência física, contacto com a natureza e descoberta da ilha.