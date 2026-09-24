IPMA eleva para laranja aviso de tempo quente na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso de tempo quente para a Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

A actualização entrou em vigor às 17h09 desta quinta-feira e mantém-se até às 19 horas de amanhã. Também se mantém o aviso amarelo de trovoada para a Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas, agora válido até às 22 horas de hoje. O aviso não abrange o Porto Santo.

Madeira sob aviso amarelo de trovoada até às 19 horas IPMA prevê trovoadas, chuva forte e rajadas até 70 km/h nas zonas oeste. Aviso amarelo para tempo quente mantém-se

Segundo o IPMA, sobretudo na parte oeste da ilha, existem condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, incluindo trovoadas, precipitação localmente forte, com acumulações entre 10 e 20 milímetros numa hora, e rajadas de vento que podem atingir os 70 km/h.

Nas regiões montanhosas, o aviso amarelo de trovoada vigora igualmente até às 22 horas.

Quanto ao tempo quente, as regiões montanhosas mantêm-se sob aviso amarelo, enquanto a Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo passam a laranja.

Segundo a rede de estações do IPMA, a temperatura máxima da Região Autónoma da Madeira foi de 34,3 graus celsius, no Monte.