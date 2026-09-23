Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Bronca na lavagem hospitalar. SESARAM escolheu a Dorilimpa, com uma proposta 290 mil euros inferior à da Serlima, mas recuou e manteve o contrato com quem assegura o serviço há 22 anos. As duas concorrentes avançaram para tribunal. * 60 enfermeiros dos Intensivos apresentaram escusa de responsabilidade. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Falar com as mãos. Comunidade surda reconhece avanços, mas pede mais empatia e Língua Gestual nas escolas.

"Não fui eleito para estar calado". Miguel Castro explica a ruptura com o Chega e admite queixas-crime perante acusações de desvio ou roubo de dinheiro.

Fique também a saber que Um em cada dez trabalhadores é estrangeiro. Contributo para a Segurança Social atingiu um novo máximo.

E, por fim, Teleféricos podem tirar carros das estradas. IMT propõe uso diário do transporte por cabo e eólica offshore para reduzir a dependência energética

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