Casal preso com centenas de doses de droga no Porto Santo

Um casal, ambos de 36 anos e de nacionalidade guineense, foi detido pela PSP no Porto Santo por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo ficado em prisão preventiva.

As detenções ocorreram na última quarta-feira, 16 de Setembro, durante uma operação da Investigação Criminal da Esquadra do Porto Santo, no âmbito de um processo por tráfico de droga.

O homem foi detido em flagrante delito, depois de a PSP ter interceptado uma transacção de produto estupefaciente com um consumidor. Na sequência da detenção, foi realizada uma busca à residência do suspeito, onde se encontrava a companheira, já constituída arguida no mesmo processo.

No interior da habitação, os agentes apreenderam 461 doses de haxixe e 147 doses de cocaína, além de mais de 17 gramas de um produto de natureza indeterminada. Foram ainda apreendidos 170 euros em numerário, uma balança de precisão e dois telemóveis.

Os dois detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no dia 21 de Setembro. O tribunal determinou a prisão preventiva para ambos, que foram conduzidos para o Estabelecimento Prisional do Funchal, onde aguardam julgamento.