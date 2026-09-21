Sindicato anuncia greve das Carreiras Gerais da Administração Pública para 2 de Outubro

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas vai anunciar uma greve das Carreiras Gerais da Administração Pública para o dia 2 de Outubro, numa conferência de imprensa marcada para esta terça-feira, 22 de Setembro. A paralisação será apresentada juntamente com o Caderno Reivindicativo 2027 para a Região Autónoma da Madeira.

Entre as principais reivindicações está a valorização da Tabela Remuneratória Única (TRU) na Madeira, com uma majoração de 70 euros em todos os níveis remuneratórios até ao nível 23 e de 32 euros nos níveis seguintes. O sindicato reclama ainda a actualização do subsídio de refeição para 10,50 euros.

A estrutura sindical alerta para a situação dos trabalhadores das carreiras gerais, nomeadamente perante a subida prevista da Remuneração Mínima Garantida da Região Autónoma da Madeira para 1.050 euros em 2027. Segundo o sindicato, centenas de trabalhadores poderão passar a auferir exatamente o salário mínimo regional, independentemente da antiguidade ou da progressão por avaliação.

O sindicato reivindica também a abertura urgente de concursos para Assistentes Operacionais na Saúde e na Educação, apontando o défice de trabalhadores nestes sectores e o recurso ao Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT).

Entre as restantes propostas estão a conclusão e publicação do Contrato Coletivo de Trabalho do Setor Social, a revisão do sistema de avaliação de desempenho, com redução para seis pontos do requisito para progressão ao nível remuneratório seguinte, e a criação de uma carreira especial de Técnicos Auxiliares de Educação.

O Caderno Reivindicativo inclui ainda a revisão das carreiras especiais de Técnicos Auxiliares de Saúde, Técnicos de Apoio à Infância e Vigilantes da Natureza.

O sindicato considera que a atual estrutura das carreiras da Administração Pública tem contribuído para a estagnação salarial, perda de poder de compra e desvalorização das remunerações, defendendo uma alteração das condições salariais e profissionais dos trabalhadores.