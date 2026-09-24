Rubina Leal defende candidatura do Bordado Madeira à UNESCO

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, lançou hoje o desafio de avançar com a candidatura do Bordado Madeira a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, defendendo que esta arte secular reúne um valor histórico, cultural e identitário que justifica o reconhecimento e a proteção internacional.

O desafio foi lançado durante a sessão em que a Assembleia Legislativa da Madeira, na qualidade de Embaixadora do Bordado Madeira, acolheu uma Instalação Artística dedicada a uma das mais emblemáticas expressões do artesanato regional.

Rubina Leal enalteceu o trabalho das mais de 600 bordadeiras que actualmente mantêm viva esta tradição, destacando um saber transmitido entre gerações e profundamente ligado à história da Madeira. "Com raízes que remontam ao povoamento da ilha, o Bordado Madeira representa uma parte indissociável da cultura, da identidade e do património imaterial madeirense".

A Presidente lembrou ainda a ligação histórica do Parlamento madeirense à defesa deste património. Em 1977, o primeiro diploma da Assembleia Legislativa criou o Instituto do Bordado, Tapeçarias e Artesanato da Madeira, evidenciando, desde o início da Autonomia, a importância atribuída à preservação, valorização e promoção do artesanato.

A instalação agora acolhida no Parlamento constitui também uma homenagem às bordadeiras e ao seu trabalho, reafirmando a importância de preservar este legado e de criar condições para que continue a ser transmitido às novas gerações. A candidatura à UNESCO representaria, neste percurso, um novo passo na valorização e projeção internacional de um património que é profundamente madeirense.