'O Campo do Tempo' celebra 110 anos da Associação Futebol da Madeira

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) vai assinalar o seu 110.º aniversário com o lançamento do livro 'O Campo do Tempo – Madeira 110 anos', da autoria de Francisco Fernandes, numa cerimónia marcada para 28 de Setembro.

A apresentação da obra está agendada para as 17 horas, na Sala de Conferências do Centro de Congressos da Madeira, e contará com a presença do presidente da Associação, Rui Coelho.

O lançamento integra o programa comemorativo dos 110 anos da associação, constituindo um momento de evocação da história do futebol madeirense e do percurso da própria instituição ao longo de mais de um século.

110 anos do futebol madeirense motivam "obra de arte" Francisco Fernandes é o autor do livro da AFM que é lançado a 28 de Setembro

"O legado do futebol madeirense está retratado nesta obra de arte que falará do nosso passado, de pessoas que não estão entre nós e também dos presentes", assumiu o presidente da AFM, Rui Coelho, em Agosto, em conversa gravada na Camacha, onde se jogou pela primeira vez futebol em Portugal, numa tertúlia que contou com a presença do autor do livro, Francisco Fernandes e com o presidente da Associação Desportiva da Camacha, Ricardo Miranda.

Por sua vez, na mesma ocasião, Francisco Fernandes, antigo secretária regional da Educação e autor da obra, explicou como se inspirou para dar o título a este livro. "Chamei-lhe o campo do tempo, o campo porque o recinto sempre foi chamado campo de futebol, depois é que veio o estado e a arena e outras coisas. E depois o tempo, o tempo que é aquilo que nós tentamos recuperar através das memórias que vamos preservando e portanto, essa ligação cultural e até um pouco poética, podemos dizer assim, gostava que continuasse a ser uma marca dos futuros relatórios", refere o autor.