Golfe celebra 50 anos da Autonomia em torneio com mais de cem jogadores

Mais de uma centena de golfistas oriundos da Região, entre madeirenses e estrangeiros, bem como das ilhas Canárias e dos Açores terão as honras de celebrar os 50 anos da Autonomia num torneio agendada entre os dias 1 e 4 de Outubro no campo do Clube de Golf do Santo da Serra (CGSS).

Em mais uma iniciativa e promoção da marca Madeira e do golfe madeirense, o evento foi ontem apresentando em conferência e marca mais uma página importante na história da Região Autónoma da Madeira.

“É um ano em que estamos todos a comemorar com grande orgulho esta nossa história. E há razão de estarmos aqui todos hoje com a possibilidade de fazer coisas diferentes e de concretizar o desenvolvimento da Madeira na continuidade de estes 50 anos”, começou por adiantar Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, durante a apresentação do torneio.

“O evento tem a particularidade de ser disputada numa data que acaba por ser importante para a economia regional. Não se trata de uma típica época alta e, por isso, os eventos, com esta capacidade de atração de pessoas do exterior, contribuem fortemente para o impacto directo, que nós desejamos para a economia regional”, acrescentou o secretário para depois explicar o porquê do investimento público de 145 mil euros na organização do evento.

“Investimos neste torneio, pois entendemos que é de grande utilidade e o impacto económico que se cria é significativamente superior ao esforço político que a foi feito para a realização do evento.” Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura

Eduardo Jesus reforçou ainda o potencial que a Madeira e a oferta que a Madeira tem, graças ao golfe, e neste caso ao Clube de Golf do Santo da Serra.

“Este evento e este clube, posiciona a Região no exterior de uma forma bastante qualificada e apresentando infraestruturas que permitem a atração do interesse de muitos dos participantes que nos visitam para este evento. E naturalmente que, para além dos participantes que vêm de Canárias e dos Açores, outros também de outros países que se encontram aqui na Madeira vão ter a oportunidade de participar no torneio, que constitui mais um veículo promocional da Região, em termos turísticos e não só. Queremos que o torneio seja mais um momento de grande elevação, que sejam cumpridos os objetivos da organização e que as pessoas que aqui vêm possam recolher a melhor experiência possível, porque hoje a experiência marca qualquer estadia e é daí que se constituem as memórias do destino”, concluiu.

Paulo Sousa, presidente do CGSS enalteceu o facto de o clube poder fazer parte das celebrações e da história dos 50 anos da Autonomia. “A Autonomia não foi apenas conquistada politicamente, mas também ao nível social e desportivo. O desporto cada vez mais, e no processo autonómico foi difundido pela Madeira, por todos os concelhos e freguesias, trazendo grandes eventos para a Madeira, criando grandes atletas e equipas. No caso do golfe, e com a Autonomia, conseguimos mais dois campos na Região e com eles conseguimos promover ainda mais a Madeira e com um turismo de qualidade. Golfe e turismo é uma combinação ganhadora e este evento é exemplo disso”, afirmou o responsável máximo do CGSS.

Com as inscrições ainda abertas, este torneio inédito conta já com 110 inscritos, sendo 43 oriundos dos Açores, 20 de Canárias que irão marcar presença numa prova disputada ao longo de dois dias na modalidade de stableford net e que irá contar com um total de 10 prémios sendo três especiais.

A ‘primeira tacada' do evento será dada no dia 1 de Outubro com a cerimónia de abertura a ter lugar o Madeira Wine, sendo que no dia 3 de Outubro tem lugar a volta de treino, para depois, no sábado e domingo se realizar a competição, com a tarde de domingo a servir para consagrar os grandes vencedores do primeiro Torneio 50 anos da Autonomia.