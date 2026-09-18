Marina do Funchal quer hangar em São Lázaro por 10 anos

A sociedade Marina da Baía do Funchal, S.A. pretende ficar com a utilização privativa, durante dez anos, de um dos hangares do Centro Náutico de São Lázaro, na baía do porto do Funchal, para aí instalar uma oficina de apoio à gestão e funcionamento da Marina do Funchal.

O pedido deu entrada na APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e foi agora tornado público através do Edital n.º 11/2026.

Em concreto, a empresa solicita uma licença para utilização do Hangar C4 do Centro Náutico de São Lázaro pelo prazo de dez anos, propondo pagar 300 euros por mês, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

De acordo com o edital, o espaço será destinado à instalação de uma "oficina de apoio à gestão e funcionamento do concessionário da Marina do Funchal". A Marina da Baía do Funchal, S.A. tem sede na própria Marina do Funchal, na freguesia da Sé.

A publicação do pedido não significa, contudo, que a utilização do espaço já esteja definitivamente atribuída à empresa. O procedimento prevê agora um período para que outros eventuais interessados possam pronunciar-se.

A APRAM estabelece um prazo de 30 dias úteis, contado a partir da publicação do edital no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), para a apresentação de objecções à atribuição da licença. Os interessados podem também visitar o Hangar C4 e solicitar informações complementares junto da administração portuária.

O edital está datado de 16 de Setembro e é assinado pela presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço.