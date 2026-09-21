Fátima Lopes e Joe Berardo receberam medalhas de mérito há 18 anos

Fátima Lopes e Joe Berardo receberam, em 2008, a medalha de mérito turístico atribuída pela Secretaria de Estado do Turismo, que era liderada por Bernardo Trindade. O anúncio surgiu a 21 de Setembro, mas cerimónia acontecia no dia 27 desse mês.

As medalhas de mérito turístico destinam-se a premiar pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido por serviços extraordinários ou de invulgar relevo para o turismo nacional.

A 19.ª presença de Fátima Lopes na Semana da Moda de Paris, cidade onde tinha uma loja, pesou para esta distinção, até porque, antes, o ministro da Economia, Manuel Pinho, já havia assumido que “a moda está a ajudar a mudar a imagem de Portugal além-fronteiras”.

Quanto a Joe Berardo, a escolha ditou-se pelas diversas vertentes de negócio. Longe de grandes polémicas ou processos judiciais, até já havia sido distinguido com Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique,

Alexandre Camacho campeão pela primeira vez

Nesta edição, destaque ainda para Alexandre Camacho que venceu o Rali do Nacional/Dupla dp/Sical, tendo-se sagrado campeão regional, juntamente com Pedro Calado, de forma antecipada.