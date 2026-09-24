Juros da dívida descem a dois, cinco e 10 anos

Os juros da dívida portuguesa desciam hoje a dois, a cinco e a 10 anos em relação a quarta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália e com os da Alemanha no prazo mais longo.

Às 08:40 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,922%, contra 3,941% na terça-feira.

Os juros a cinco anos também cediam, para 3,556%, contra 3,580%.

Os juros a dois anos recuavam para 3,300%, contra 3,332% na véspera.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também desciam, para 3,542%, contra 3,580%.

No mesmo sentido, os juros da dívida dos Estados Unidos da América (EUA) a 10 anos baixavam, mas para 5,111%, contra 5,115% na quarta-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia e Itália às 08:40:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

24/09.......3,300...3,556.....3,922

23/09.......3,332...3,580.....3,941

Espanha

24/09.......3,335...3,596.....4,025

23/09.......3,368...3,619.....4,039

Grécia

24/09.......3,332...3,811.....4,357

23/09.......3,368...3,690.....4,376

Itália

24/09.......3,537....3,960.....4,485

23/09.......3,578....3,995.....4,501

*Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.