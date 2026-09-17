CCDTEEM celebra 50 anos com jantar comemorativo e homenagens

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Empresa de Eletricidade da Madeira — CCDTEEM realiza amanhã, a partir das 19 horas, o Jantar Comemorativo dos seus 50 anos de actividade, no Ritz Madeira, no Funchal.

A iniciativa contará com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e do presidente do Conselho de Administração do Grupo EEM, Francisco Taboada, entre outras entidades e convidados, de acordo com uma nota informativa da direcção daquela colectividade.

Um dos principais momentos da noite será a cerimónia de homenagens e entrega dos galardões comemorativos dos 50 Anos do CCDTEEM, "destinada a reconhecer pessoas e equipas que, ao longo das últimas cinco décadas, contribuíram para a história, o desenvolvimento e a afirmação do Centro Cultural e Desportivo".

Serão atribuídas distinções ligadas a diferentes áreas da actividade do CCDTEEM, designadamente à pesca desportiva, ginásio/crossfit, tiro com arco, bilhar, atletismo e futebol, bem como ao contributo para a preservação da memória e salvaguarda do património industrial, documental, fotográfico e audiovisual da Empresa de Eletricidade da Madeira.

Serão igualmente prestadas homenagens a título póstumo, evocando pessoas que deixaram um contributo relevante para a história e memória da instituição.

A celebração pretende assinalar cinco actividades, desporto, cultura, convívio, associativismo e ligação entre os trabalhadores da Empresa de Eletricidade da Madeira, reconhecendo simultaneamente todos aqueles que contribuíram para o percurso do CCDTEEM desde 1976.