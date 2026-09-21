Miguel Castro deixa Chega e passa a independente

O ex-presidente do Chega-Madeira, Miguel Castro, passou a deputado independente na Assembleia Legislativa da Madeira.

O parlamentar justifica decisão, alegando que foi "posto de parte" pelos novos órgãos do partido regional.

"A actual estrutura teve uma série de eventos ao longo do Verão. Eu nunca fui contactado para nada, questionei e disseram-me que eram eventos da comissão política e não do grupo parlamentar. A verdade é que, como deu para ver, havia uma série de pessoas que não fazem parte da comissão política e deputados do grupo parlamentar que participaram nesses eventos. Eu nunca foi contactado e achei obviamente que era uma forma também de me pôr de parte", afirmou Miguel Castro em declarações RTP-Madeira.

A vinda de André Ventura à Madeira no último fim-de-semana terá estado na base da decisão de Miguel Castro, que diz ter trocado mensagens com o líder do partido antes da sua deslocação à Região, sem ter recebido posteriormente qualquer tentativa de contacto, pelo que não insistiu.

"André Ventura veio visitar a minha terra e ficava bem, se o presidente quisesse efectivamente falar comigo, me ter contactado", acrescentou.

O parlamentar afastou, para já, qualquer eventual aproximação ao PSD, mas deixou a porta aberta a "todas as propostas, venham elas de onde vierem, que forem efe tivamente propostas responsáveis e sustentáveis financeiramente e que defendam os interesses da madeira e dos madeirense em Porto Santo".

O Chega-Madeira fica, assim, reduzido a dois deputados na Assembleia Legislativa Regional e Miguel Castro passará a ter um espaço para trabalhar no Parlamento.

A passagem a independente deverá ser discutida numa reunião da Conferência de Representantes dos Partidos em que serão decididos os tempos de intervenção de Miguel Castro. Também poderá estar em causa parte da subvenção mensal ao Chega que é calculada em função do número de deputados.

Miguel Castro não é o primeiro dissidente do Chega. Os vereadores na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Jorge Afonso Freitas e Luís Filipe Santos, abandonaram o partido em Fevereiro deste ano.