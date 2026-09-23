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Moradores denunciam estacionamento abusivo na Rua do Amparo

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Fotos DR

Moradores da Rua do Amparo, no Funchal, alertam para uma situação recorrente de estacionamento abusivo que, segundo relatam, acaba por criar constrangimentos à circulação naquela artéria.

De acordo com os mesmos, há viaturas que ficam estacionadas de forma a dificultar a passagem dos restantes veículos, condicionando a circulação e obrigando, por vezes, a manobras para conseguir ultrapassar os obstáculos.

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