Moradores denunciam estacionamento abusivo na Rua do Amparo

Moradores da Rua do Amparo, no Funchal, alertam para uma situação recorrente de estacionamento abusivo que, segundo relatam, acaba por criar constrangimentos à circulação naquela artéria.

De acordo com os mesmos, há viaturas que ficam estacionadas de forma a dificultar a passagem dos restantes veículos, condicionando a circulação e obrigando, por vezes, a manobras para conseguir ultrapassar os obstáculos.