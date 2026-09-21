Benfica Campus celebra 20 anos de prestígio na formação de jogadores

O Benfica Campus celebra na terça-feira 20 anos, reconhecidos pela "quantidade e qualidade" de jovens jogadores que alcançaram o sonho de se tornarem profissionais, considerou o diretor do futebol de formação dos 'encarnados', Bruno Maruta.

"O legado é a quantidade e qualidade de jovens que ajudámos a ser profissionais de futebol. Essa é a razão pela qual nos levantamos todos os dias e é a missão de todas as pessoas que trabalham no futebol de formação do Benfica", assegurou, em entrevista à Lusa, no relvado principal do centro de treinos do clube, no Seixal.

O Benfica Campus tem uma área de 19 hectares, com nove campos relvados para nove equipas da sua formação - B, sub-23, juniores, três equipas de juvenis e três equipas de iniciados -, além dos seus conjuntos principais masculino e feminino.

"Um dos pilares fundamentais num projeto de formação são, inevitavelmente, as infraestruturas. Antes de existir o Benfica Campus, nós tínhamos a visão e ideia de um bom projeto, mas a operacionalização, de maneira diferenciada, só é possível com um conjunto de infraestruturas e áreas de apoio. Dispomos desses meios há 20 anos e foram aumentando progressivamente. Hoje, falamos de infraestruturas de excelência, que nos ajudam a concretizar a nossa missão e objetivos", contou.

Bruno Maruta, de 53 anos, entrou no Benfica em 2001 como estagiário e vivenciou o nascimento do Benfica Campus, em 2006, acompanhando toda a evolução do projeto formativo em diversos cargos, até chegar a diretor do futebol de formação.

"O Benfica tem uma coisa muito especial, e que se nota diariamente. É a paixão. Qualquer pessoa, quando faz o seu trabalho e tem uma paixão enorme por aquilo que faz e por onde está, dá sempre um bocadinho mais. Essa paixão ajuda muito no compromisso das pessoas e acaba por extravasar as suas capacidades", disse.

Desde tenras idades, o modelo de formação do Benfica procura incutir às crianças e jovens "um conjunto de princípios e valores inegociáveis", mas com o constante desafio de adaptação a novas realidades e a um futebol distinto ao de há 20 anos.

"Se fizermos as mesmas coisas que fazíamos há 10, 15 ou 20 anos, não vamos ter o mesmo sucesso. Qualquer organização necessita de se adaptar ao contexto e à realidade do momento. Há muita coisa ainda para fazer e evoluir. O nosso foco e a nossa exigência terão de ser a 'lanterna' que nos guia", sentenciou Bruno Maruta.

Inaugurado em 22 de setembro de 2006, o Benfica Campus deu ao clube 26 títulos nacionais (um nos sub-23, quatro nos juniores, 11 nos juvenis e 10 nos iniciados) e dois internacionais (UEFA Youth League e Taça Intercontinental sub-20, em 2022).

Atualmente, são 192 os jovens que trabalham diariamente no Benfica Campus e 76 são residentes no local, além dos 47 treinadores, 206 funcionários do clube e 95 funcionários externos que se dedicam exclusivamente ao futebol de formação.