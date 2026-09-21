30 atletas da Madeira vão disputar Mundial de Dominó em Espanha

Uma comitiva de 33 atletas vai representar Portugal no Campeonato Mundial de Dominó, que decorre entre 5 e 12 de Outubro, em Salou, na província de Tarragona, em Espanha, anunciou a Associação Desportiva Recreativa do Dominó Mente Activa da Madeira (ADRDMAM). Segundo a associação, a delegação é constituída por 30 atletas oriundos da Madeira e três do continente.

Entre os jogadores madeirenses estão: José Gonçalves, Tiago Sousa, Horácio Mendes, Tonny Spinola, João Luís Pita, Alfredo Gonçalves, Roberto Abreu, Fabian de Jesus Gonçalves, Orlando Goia, Jorge Dias, Ernesto Spinola, Francisco Correia, João Abel Freitas, Carlos Mendes, Carlos Salgado, Francisco Pestana, Carlos Sousa, António Batista, José Luís Abreu, Fernando Pita, Anthony José Guerrero, Ernesto Pestana, Manuel Paulo, João Vieira, Alberto Luciano, José Gerardo Simão, Fernando Andrade, Curvina Almada, Omar Reyes, Jacinto Gonçalves, Francisco Faria Ribeiro, Manuel Correia e Richard Oliveira.

A ADRDMAM refere que a participação pretende representar Portugal e a Madeira numa competição internacional.