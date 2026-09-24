Avaliação bancária das casas sobe para 2.625 euros por metro quadrado na Madeira

O valor mediano de avaliação bancária da habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) voltou a subir em Agosto de 2026, atingindo 2.625 euros por metro quadrado, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), regionalizados pela Direção Regional de Estatística da Madeira. O valor representa um aumento mensal de 1,0% e uma subida homóloga de 14,9%.

Na prática, a evolução corresponde a mais 27 euros por metro quadrado face a Julho e a mais 340 euros em comparação com Agosto de 2025, sendo que por tipo de habitação, os apartamentos apresentaram um valor mediano de avaliação de 2.911 euros por metro quadrado, mais 0,6% do que no mês anterior e 16,4% acima do valor registado um ano antes, enquanto nas moradias, o valor foi de 2.331 euros por metro quadrado, revelando uma subida mensal mais expressiva, de 6,6%, enquanto a variação homóloga atingiu 23,1%.

Entre os municípios da Região com pelo menos 33 observações, o Funchal apresentou em Agosto um valor mediano de avaliação bancária de 2.911 euros por metro quadrado. O indicador aumentou 2,8% face a Julho e 13,3% em termos homólogos.

Santa Cruz registou 2.607 euros por metro quadrado, com uma subida mensal de 2,7% e um crescimento de 17,8% relativamente a Agosto de 2025.

Em Câmara de Lobos, a avaliação mediana fixou-se nos 2.349 euros por metro quadrado. O valor representa uma descida de 2,2% face ao mês anterior, mas uma subida de 6,3% em comparação com Agosto do ano passado.

Apenas estes três municípios ultrapassaram, em Agosto, o número mínimo de observações exigido para a divulgação do indicador.

A avaliação bancária mediana na Madeira manteve-se acima da média nacional. Em Portugal, o valor fixou-se nos 2.254 euros por metro quadrado, mais 0,6% do que em Julho e mais 14,7% do que em Agosto de 2025.

Entre as nove regiões NUTS II, a Madeira apresentou o quarto valor mais elevado, atrás da Grande Lisboa, com 3.414 euros por metro quadrado, do Algarve, com 2.934 euros, e da Península de Setúbal, com 2.825 euros.

Em termos homólogos, a maior subida entre estas regiões ocorreu na Península de Setúbal, com 20,2%, enquanto o Algarve registou o crescimento mais baixo, de 11,6%.

Na variação mensal, a Península de Setúbal apresentou também a maior subida, de 1,6%. No sentido contrário, o Algarve registou uma descida de 1,2%.

Apesar da subida do valor mediano, o número de avaliações bancárias realizadas na Madeira diminuiu face a Julho.

Em Agosto foram consideradas 665 avaliações, menos 39 do que no mês anterior, correspondendo a uma redução de 5,5%. Deste total, 290 avaliações respeitaram a apartamentos e 375 a moradias.

Em comparação com Agosto de 2025, contudo, o número de avaliações aumentou 7,3%. A nível nacional, registou-se uma subida homóloga de 3,1% e uma redução mensal de 4,1%.