Autonomia na Câmara carimba regresso de Luís Filipe Santos ao Chega

Desde ontem que o vereador Luís Filipe Santos volta a representar as cores do Chega na Câmara Municipal do Funchal, no que traduz um regresso ao partido pelo qual foi eleito no ano passado, isto depois de ter passado a exercer o seu mandato como independente nos últimos sete meses, por não existirem “condições políticas, institucionais e pessoais”, conforme o próprio apontou, esta manhã, numa conferência de imprensa, na sede do partido.

O primeiro a falar foi Hugo Nunes. O presidente da estrutura regional começou por se congratular com o facto de o Chega voltar, assim, a ter representação na vereação do Funchal, mostrando-se confiante de que Jorge Afonso Freitas, o outro vereador que passou, igualmente, a independente, acabará por regressar.

Para o líder regional, este regresso demonstra que estão ultrapassadas as divergências que levaram Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas a romper com o partido. Hugo Nunes sublinhou que ambos saíram devido a divergências com a anterior liderança regional, então encabeçada por Miguel Castro, e não por discordarem do Chega.

Uma das garantias dadas pela nova Comissão Política Regional é a autonomia dos eleitos na Câmara. “Não vamos interferir naquilo que o vereador estiver a fazer”, assegurou Hugo Nunes, ressalvando o respeito pelas linhas orientadoras do partido. O dirigente acusou a anterior liderança de tentar “controlar” a intervenção autárquica através de “várias imposições”.

Sobre Jorge Afonso Freitas, ainda não deu como garantido o seu regresso, Hugo Nunes revelou que as conversações prosseguem e mostrou-se confiante num entendimento “daqui a alguns dias, semanas”. Garantiu ainda que as condições apresentadas aos dois vereadores foram as mesmas.

Questionado sobre a perda de financiamento decorrente da saída de Miguel Castro do grupo parlamentar, o líder regional não quantificou ainda o impacto. “O Chega não é um partido que se move pelos valores, somos um partido que se move pelo trabalho”, afirmou, considerando que Miguel Castro “faz parte do passado”.

Luís Filipe volta a falar em “tentativas de condicionamento político”

Luís Filipe Santos justificou o regresso com a alteração das condições que determinaram a sua saída em Fevereiro. “Decidi regressar ao Chega e voltar a assumir politicamente o mandato para o qual fui eleito pelo Chega”, declarou.

O vereador afirmou ter abandonado o partido por terem deixado de existir “condições políticas, institucionais e pessoais” para trabalhar sob a liderança de Miguel Castro. Apontou “tentativas de condicionamento político relativamente ao sentido de voto dos vereadores”, declarações públicas que colocaram em causa a confiança nos eleitos e a “imposição de uma assessora” cuja escolha não teria contado com a participação dos vereadores.

“Chegou o momento em que tive de decidir entre obedecer a orientações com as quais não concordava ou manter a liberdade necessária para defender aquilo que considerava melhor para o Funchal”, afirmou.

Luís Filipe Santos garante que durante os meses como independente manteve, juntamente com Jorge Afonso Freitas, a apresentação de propostas e iniciativas na Câmara. Sobre o futuro do colega, com quem diz falar diariamente, manifestou o desejo de continuar a contar com ele, classificando-o como “um brilhante técnico” e “dos melhores urbanistas do País”.