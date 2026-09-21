Nacional reforça avaliação física do plantel

O CD Nacional renovou a parceria com a Coolzoone Madeira, num acordo que reforça a componente de acompanhamento físico e de performance dos atletas alvi-negros.

A renovação foi apresentada esta segunda-feira, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, e traz como principal novidade a disponibilização de um novo Body Scan, equipamento destinado à avaliação da composição corporal.

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Segundo o clube, a parceria com a Coolzoone, centro dedicado às áreas da longevidade, performance e saúde, permitirá prolongar e aprofundar o trabalho já desenvolvido com o plantel.

Na apresentação estiveram o presidente do Nacional, Rui Alves, os vice-presidentes Miguel Alves, Nelson Melim e João Pedro Mendonça, o treinador Alexandre Santos e os capitães Léo Santos, José Gomes e Liziero. A Coolzoone esteve representada pela directora-geral, Michelle Dittmann, e pela manager Solange Andrade.

A Coolzoone tem sido um parceiro fundamental no seguimento do conhecimento do corpo dos nossos atletas e damos aqui mais um importante passo na nossa caminhada conjunta. Rui Alves

O presidente alvi-negro sublinhou ainda que o acordo vai além da vertente estritamente ligada à performance desportiva.

Michelle Dittmann agradeceu a confiança do clube e manifestou disponibilidade para aprofundar a colaboração entre as duas entidades.

Já João Pedro Mendonça, vice-presidente e director clínico do Nacional, salientou o investimento realizado nesta área, considerando que o clube está “a funcionar na forma mais evoluída possível”.