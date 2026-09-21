Turista italiana cai de 10 metros na Ponta de São Lourenço

Uma mulher, de 84 anos e de nacionalidade italiana, sofreu esta tarde uma queda de cerca de 10 metros na Ponta de São Lourenço, em Machico.

Segundo foi possível apurar, a queda ocorreu quando a turista se encontrava a cerca de três metros da zona de chegada do percurso, obrigando à mobilização de meios de socorro para o local.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados para prestar assistência à vítima, tendo também sido mobilizado o meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil para efectuar o resgate. A mulher foi retirada do local pelos meios de socorro e apresentava uma ferida no couro cabeludo na sequência da queda.