Venda de casas cai 15% na Madeira no segundo trimestre em comparação com 2025

A venda de alojamentos familiares na Madeira voltou a crescer no segundo trimestre deste ano face aos primeiros três meses de 2026, mas manteve-se abaixo dos níveis registados há um ano.

Segundo os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), entre Abril e Junho foram transaccionados 672 alojamentos na Região, mais 1,1% do que no trimestre anterior, mas menos 15,2% em termos homólogos.

A quebra foi particularmente acentuada nos alojamentos novos. Foram vendidas 106 habitações novas, menos 30,3% do que no segundo trimestre de 2025, enquanto as 566 transacções de alojamentos existentes traduziram uma redução homóloga de 11,6%.

Apesar de terem sido vendidas menos casas, o valor das transacções mostrou uma descida bastante menos expressiva. Os negócios movimentaram 211,7 milhões de euros, menos 2,8% do que há um ano. Só os alojamentos existentes representaram 162,1 milhões, valor que aumentou 4,4% em termos homólogos.

As famílias madeirenses adquiriram 543 alojamentos, menos 15,9% do que no mesmo período de 2025, num investimento de 171,8 milhões de euros.

O recuo é ainda mais evidente no balanço do primeiro semestre: o número de alojamentos vendidos na Madeira caiu 20,7% face aos primeiros seis meses de 2025, enquanto o valor das transacções diminuiu 11,7%.