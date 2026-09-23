Construção movimentou 1.074 milhões de euros na Madeira em 2024

O valor dos trabalhos realizados pelas empresas de construção com sede na Madeira atingiu 1.073,8 milhões de euros em 2024, mais 18,7% do que no ano anterior, revelam as Estatísticas da Construção e da Habitação da Região Autónoma da Madeira divulgadas hoje pela Direcção Regional de Estatística (DREM) que, contudo, têm mais dados sobre o ano 2025. Esta informação sobre o valor dos trabalhos do ano anterior revela um ciclo de expansão que, muito provavelmente, 2025 também irá apresentar.

É que o crescimento em 2024 foi transversal às empresas de diferentes dimensões, mas teve maior expressão nas empresas com menos de 20 pessoas ao serviço. Estas realizaram trabalhos no valor de 349,8 milhões de euros, mais 41,1% do que em 2023. Já as empresas com 20 ou mais trabalhadores concentraram 724 milhões de euros, correspondentes a 67,4% do total, num crescimento de 10,3%.

Por tipo de obra, os trabalhos realizados em edifícios representaram 716,2 milhões de euros, ou 66,7% do total, aumentando 13,9% num ano. Nas obras de engenharia civil, o valor atingiu 357,5 milhões de euros, mais 29,8% do que em 2023.

Os dados da DREM mostram, ao mesmo tempo, uma transformação no perfil da habitação nova licenciada na Região. Entre 2011 e 2025, o número médio de fogos por edifício aumentou de 1,7 para 2,5, enquanto o número médio de fogos por piso passou de 0,7 para 1,1. O número médio de pisos por edifício manteve-se, contudo, em cerca de 2,3.

Também as características dos fogos se alteraram. O número médio de divisões por habitação diminuiu de 4,7 para 4,2, mas a superfície média habitável das divisões aumentou de 17,5 para 17,9 metros quadrados. Em 2025, passaram ainda a predominar os edifícios principalmente habitacionais com três ou mais alojamentos entre as novas construções licenciadas para habitação familiar.

No conjunto das operações urbanísticas, foram concluídos 404 edifícios em 2025, mais 9,8% do que no ano anterior. Apesar deste aumento, o número estimado de fogos concluídos caiu 12%, para 971.

Também o licenciamento registou uma evolução negativa: foram licenciados 563 edifícios, menos 6,5% do que em 2024, e 1.190 fogos, uma redução de 7,7%.

No mercado de habitação, foram transaccionados 3.303 alojamentos em 2025, menos 13,5% do que no ano anterior. O valor global das transacções recuou 5,6%, para 968,8 milhões de euros.

Apesar da diminuição do número de transacções, os preços continuaram a subir. O valor mediano de avaliação bancária atingiu 2.249 euros por metro quadrado, o valor mais elevado da série iniciada em 2011, após um aumento de 18,1% num ano. O preço mediano dos alojamentos familiares vendidos fixou-se em 2.500 euros por metro quadrado, mais 4,4% do que em 2024.

No arrendamento, os 1.811 novos contratos celebrados em 2025 apresentaram uma renda mediana de 11,33 euros por metro quadrado, acima dos 10,61 euros registados no ano anterior.

As vendas de cimento, por outro lado, diminuíram 5,4%, para 166.229 toneladas, embora o valor do cimento vendido tenha aumentado 2,5%, para 25,3 milhões de euros.

A publicação da DREM actualiza as séries estatísticas da Construção, Habitação e do Sistema de Informação de Operações Urbanísticas (SIOU) e inclui ainda uma análise específica da evolução da habitação nova licenciada na Madeira entre 2011 e 2025.