Gasóleo sobe para 2,07 euros por litro na Madeira

O gasóleo rodoviário vai ficar 4,1 cêntimos mais caro por litro na Madeira a partir de segunda-feira, confirmando-se os valores que o DIÁRIO tinha antecipado esta semana.

O preço máximo de venda ao público passa dos actuais 2,036 euros para 2,077 euros por litro, naquela que será mais uma subida do combustível mais utilizado pelos automobilistas madeirenses.

Em sentido contrário segue a gasolina de 95 octanas. O litro vai baixar 2,6 cêntimos, passando dos actuais 2,010 euros para 1,984 euros.

Também o gasóleo colorido e marcado volta a aumentar. O preço sobe 4,4 cêntimos, de 1,590 para 1,634 euros por litro.

Os novos preços máximos, agora divulgados oficialmente pela Direcção Regional do Comércio, Indústria e Qualidade, vigoram entre 21 e 27 de Setembro.

A evolução confirma a informação avançada pelo DIÁRIO na quarta-feira. Apesar de o Governo Regional ter decidido reduzir novamente o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), a medida não foi suficiente para anular o impacto da subida das cotações internacionais no gasóleo.

De acordo com os cálculos então apurados pelo DIÁRIO, sem a redução fiscal o gasóleo rodoviário subiria cerca de 4,9 cêntimos, para 2,085 euros por litro. A mexida no ISP permitiu, assim, atenuar em cerca de 0,8 cêntimos o agravamento do preço.

Na semana que agora termina, os preços já tinham sofrido um forte aumento na Madeira: a gasolina subiu 8,9 cêntimos e o gasóleo 8,5 cêntimos. Com a alteração da próxima segunda-feira, a gasolina recupera parte dessa subida, enquanto o gasóleo continua a encarecer.