Pingo Doce reabre loja no centro do Porto Santo

Espaço esteve encerrado durante dois dias devido a uma avaria na rede de frio

A loja de menor dimensão do Pingo Doce situada no centro da Vila Baleira, junto à dessalinizadora, já reabriu ao público, depois de ter permanecido encerrada durante dois dias.

Segundo apurou o DIÁRIO, na origem do encerramento esteve uma avaria na rede de frio do estabelecimento, que obrigou à intervenção de técnicos para repor o normal funcionamento dos equipamentos.

Os trabalhos decorreram ao longo dos últimos dois dias e permitiram solucionar o problema.

A loja encontra-se já operacional esta quinta-feira, tendo retomado o atendimento ao público e a actividade habitual.