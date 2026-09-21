Homem cai de cerca de três metros no Santo da Serra
Um homem de 85 anos sofreu hoje uma queda de cerca de três metros, na Fajã dos Rolos, no Santo da Serra, em Machico.
Segundo foi possível apurar, o homem encontrava-se alegadamente no seu quintal quando caiu para o telhado de uma habitação situada em frente. Na sequência da queda, a vítima sofreu ferimentos na cabeça, incluindo um corte no couro cabeludo.
Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local, onde prestaram assistência ao homem.
Após o socorro, a vítima foi inicialmente transportado para o Centro de Saúde e, posteriormente, encaminhado para o hospital, para avaliação e tratamento.
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