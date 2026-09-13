Depois do vento forte, vem o pó do deserto

O arquipélago da Madeira terá este domingo, 13 de Setembro, com céu praticamente limpo mas sob vigilância meteorológica redobrada, num contexto que combina calor persistente, vento por vezes forte e um perigo de incêndio rural em agravamento até terça-feira, a que se junta o 'tempo leste', ou seja as poeiras em suspensão vindas de África.

Segundo o IPMA, o dia deverá ter céu pouco nublado ou limpo em toda a Madeira. O vento sopra fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, podendo atingir rajadas até 40 km/h nos extremos leste e oeste da ilha e nas terras altas até final da manhã. A partir da tarde são esperadas poeiras em suspensão, e a temperatura máxima sobe ligeiramente, com maior expressão nas terras altas.

Na região do Funchal, o cenário é mais ameno: céu pouco nublado ou limpo, vento fraco (inferior a 15 km/h) e também uma pequena subida da temperatura máxima.

No mar, a costa norte regista ondas de nordeste entre 1,5 e 2 metros, enquanto a costa sul tem ondulação do quadrante sul, à volta de 1 metro. A água do mar mantém-se entre os 23 e os 25ºC.

Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente até segunda-feira A Madeira vai estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente durante o fim de semana e início da próxima semana, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Aviso amarelo por tempo quente

Segundo os avisos do IPMA que têm vindo a ser actualizados, a Costa Sul da Madeira entrou em aviso amarelo às 9 horas de ontem, dia 12, mantendo-se sob alerta até às 18 horas de amanhã, segunda-feira, dia 14. Já na Costa Norte e nas regiões montanhosas da Madeira e na ilha do Porto Santo, o aviso amarelo só entra em vigor às 9 horas de hoje, domingo, prolongando-se igualmente até às 18 horas de segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Perigo de incêndio rural aumenta na Madeira até terça-feira Protecção Civil alerta para rajadas que podem atingir os 60 km/h, descida da humidade e maior secura da vegetação

Perigo de incêndio rural agravado até terça-feira

Em paralelo, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu ontem um aviso à população pelo aumento do perigo de incêndio rural, face ao agravamento gradual das condições meteorológicas previsto pelo menos até terça-feira, 15 de Setembro, com base em previsões do IPMA. As condições esperadas podem favorecer a ignição e propagação de incêndios, sobretudo nas zonas altas e nos extremos da ilha.

O vento é apontado como um dos principais factores de risco, com rajadas que podem chegar aos 60 km/h nos extremos leste e oeste e nas terras altas, devendo perder intensidade a partir do final da tarde de hoje, mas voltar a subir na segunda-feira, com rajadas até 50 km/h nas zonas altas. A isto soma-se a descida da humidade relativa do ar, com fraca recuperação noturna nas terras altas, o que deverá aumentar a secura da vegetação e facilitar a rápida propagação de eventuais fogos.

Face a este cenário, a Proteção Civil recomenda cuidados redobrados em espaço rural evitando equipamentos que produzam faíscas, como motorroçadoras, motosserras, rebarbadoras ou máquinas de soldar — e desaconselha o campismo em áreas florestais. Recorda ainda que fogueiras e queimadas estão proibidas entre 1 de Abril e 31 de Outubro, e apela ao acompanhamento das informações meteorológicas e das indicações das autoridades.

Em caso de incêndio ou emergência, o número a contactar é o 112.