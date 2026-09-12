Perigo de incêndio rural aumenta na Madeira até terça-feira

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) emitiu, este sábado, um aviso à população devido ao aumento do perigo de incêndio rural na Madeira, perante o agravamento gradual das condições meteorológicas previsto para os próximos dias, pelo menos até terça-feira, 15 de Setembro.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citadas pela Protecção Civil, as condições previstas poderão favorecer a ignição e a propagação de incêndios rurais, sobretudo nas zonas altas e nos extremos da ilha da Madeira.

Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente até segunda-feira A Madeira vai estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente durante o fim de semana e início da próxima semana, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Um dos principais factores de risco será o vento, que deverá soprar predominantemente de norte/nordeste e apresentar-se, por vezes, forte nos extremos leste e oeste e nas terras altas. As rajadas poderão atingir os 60 km/h. A intensidade deverá diminuir temporariamente a partir do final da tarde de domingo, voltando a aumentar na segunda-feira, quando são esperadas rajadas até 50 km/h nas terras altas.

Menos humidade aumenta secura da vegetação

A Protecção Civil chama também a atenção para a diminuição da humidade relativa do ar, acompanhada por uma fraca recuperação durante a noite nas terras altas. Este cenário deverá aumentar a secura da vegetação e criar condições mais favoráveis à rápida propagação de eventuais fogos.

O conjunto destas condições deverá traduzir-se numa subida do Índice de Perigo de Incêndio Rural (FWI), com particular incidência nas zonas altas e no extremo leste da Madeira. A Proteção Civil admite que eventuais incêndios possam ocorrer num contexto capaz de dificultar as operações de combate.

Ver Galeria Índice Meteorológico de Incêndio para os dia 12, 13 e 14 de Setembro, na Madeira.

Perante o agravamento previsto, o SRPC recomenda cuidados acrescidos em espaço rural, nomeadamente evitando a utilização de equipamentos susceptíveis de produzir faíscas, como motorroçadoras com discos, motosserras, rebarbadoras ou máquinas de soldar. É igualmente recomendado evitar o campismo em áreas florestais.

Aos utilizadores dos percursos pedestres classificados, a Proteção Civil lembra a necessidade de respeitar as regras de segurança e eventuais interdições determinadas pelas autoridades, alertando também para o risco acrescido de desidratação e insolação em períodos de temperaturas elevadas.

O organismo recorda ainda que as fogueiras e queimadas estão proibidas entre 1 de Abril e 31 de Outubro e aconselha a população a acompanhar as informações meteorológicas e as indicações da Proteção Civil e das forças de segurança. Em caso de incêndio ou outra emergência, deve ser contactado o 112.