Dois homens encontrados mortos em diferentes residências em Santa Cruz

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados, esta tarde, para duas ocorrências distintas de abertura de porta, tendo sido encontrados dois homens sem vida em diferentes residências no concelho de Santa Cruz.

A primeira situação ocorreu no Caniço, na zona da Cancela, onde um homem de 65 anos foi encontrado cadáver na casa de banho da residência. O alerta terá sido dado depois de o homem não atender o telemóvel. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e acompanhou a ocorrência.

Pouco depois, os bombeiros receberam o alerta para uma segunda abertura de porta, desta vez na Ribeira de Santa Cruz. No interior da habitação foi encontrado um homem, de 70 anos, já sem vida, estando o alerta, aparentemente, sido dado por um familiar. Também nesta situação a PSP esteve presente no local.

As duas ocorrências seguiram os trâmites habituais das autoridades, não sendo conhecidas, para já, as circunstâncias das mortes.