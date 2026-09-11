Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente até segunda-feira

A Madeira vai estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente durante o fim de semana e início da próxima semana, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

De acordo com os avisos meteorológicos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a Costa Sul entra em aviso amarelo às 9 horas deste sábado, 12 de Setembro, mantendo-se sob alerta até às 18 horas de segunda-feira, 14 de Setembro.

Na Costa Norte, Regiões Montanhosas e Porto Santo, o aviso amarelo entra em vigor às 9 horas de domingo, 13 de Setembro, prolongando-se igualmente até às 18 horas de segunda-feira.