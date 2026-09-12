Oito voos divergidos do Aeroporto da Madeira devido ao vento forte

Pelo menos oito voos com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo foram, até ao início desta noite, obrigados a divergir para aeroportos alternativos devido ao vento forte que se faz sentir no arquipélago.

O vento, que chega aos 60 km/h, está a condicionar a operação no aeroporto madeirense, com várias aeronaves a encontrar dificuldades para efectuar a aterragem.

Foto Gonçalo Maia

O Porto Santo já recebeu três dos voos divergidos. A ilha dourada acolheu ligações provenientes de Nice, Londres/Gatwick e Amesterdão, encontrando-se no aeroporto dois aviões da easyJet e um da Transavia.

Entre as aeronaves está um Airbus A321 da easyJet, proveniente de Londres Gatwick, que acabou por aterrar no Porto Santo devido às condições meteorológicas na Madeira.

Foto Flightradar24

Pelo menos dois voos estão a divergir a esta hora para Canárias, rumando para o arquipélago vizinho mais a sul. O voos de Londres Stansted da Jet2 Holidays e o voo de Katowice (Polónia) da Enter Air, rumam para uma pista em melhores condições.

Outros dois voos foram encaminhados para Tenerife Sul. Assim as ligações provenientes de Genebra e o de Londres/Stansted vão para a ilha maior de Canárias, enquanto Gran Canária recebeu o voo proveniente de Lyon e o que vem de Katowice, enquanto a ligação de Bruxelas foi desviada para Lisboa.

Foto Flightradar24

Além das oito divergências, há vários voos a registar atrasos, nomeadamente ligações provenientes de Lanzarote, Lisboa, Manchester e Tenerife.

A operação mantém-se condicionada e há também aeronaves a aguardar a possibilidade de aterrar na Madeira. É o caso de um ATR 62 da Binter, proveniente das Canárias, que tem como destino a Madeira antes de prosseguir viagem para o Porto Santo.

Vento em Santa Cruz volta a condicionar Aeroporto da Madeira Um voo da easyJet Europe com destino ao Aeroporto da Madeira foi, esta tarde, divergido de volta para o Aeroporto de Lisboa, numa situação que estará relacionada com as condições de vento sentidas na ilha.

A eventual ligação entre as duas ilhas poderá também ser realizada com atraso, dependendo da evolução das condições meteorológicas e da possibilidade de reabrir a operação normal no Aeroporto da Madeira.

Para já, a operação aérea permanece dependente da evolução do vento e da existência de condições que permitam efectuar as aterragens em segurança.