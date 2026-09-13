Actividades ao ar-livre com evento inédito no Funchal

Este domingo, 13 de Setembro, promete agenda preenchida na Madeira, com destaque para o desporto e a cultura, num dia que combina competições federadas, um evento de trail running e a abertura do ano lectivo do Conservatório.

No Andebol, o CS Madeira recebe o Almeida Garrett B no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo. O jogo decorre a partir das 18h00, num encontro a contar para o Nacional da Divisão de Honra de andebol feminino.

No Futebol, o Estrela da Calheta defronta a AD Ovarense no Campo Municipal dos Prazeres, a partir das 15h00, em jogo do Campeonato de Portugal.

Na educação musical, o Conservatório abre ano lectivo com concerto no Jardim Municipal do Funchal. A Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode assinala, assim, o início do ano lectivo 2026/2027 com uma cerimónia, a partir das 19h00. O programa inclui um concerto da Orquestra de Sopros, sob direcção do professor Luís Rodrigues, e a entrega de certificados a 78 alunos que concluíram o 5.º grau do Ensino Artístico Especializado.

No desporto alternativo, decorre o Funchal SkySpeed que leva atletas ao Chão da Lagoa. O Clube Aventura da Madeira organiza a 1.ª edição da prova de skyrunning "Funchal SkySpeed". O secretariado abre às 8h15, na Casa da Ribeira das Cales (portão sul da estrada do Chão da Lagoa), para entrega de peitorais. A 1.ª subida cronometrada arranca às 9h00 e a 2.ª às 10h30, com entrega de prémios prevista entre as 12h00 e as 12h15. Questões sobre a prova podem ser esclarecidas junto da direção de prova, através dos contactos 962 837 491 ou 963 531 098.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos verificados neste mesmo dia 13 de Setembro, que assinala o Dia Mundial da Sépsis e o Dia da Polícia Marítima:

1321 - Morre, aos 56 anos, o poeta, filósofo, pensador político e escritor italiano Dante Alighieri, autor de La vita nuova "A Vida Nova" e de La commedia, mais tarde chamado La divina commedia "A Divina Comédia".

1592 - Morre, com 59 anos, o ensaísta e escritor francês Michel Eyquem de Montaigne, figura central do Humanismo europeu.

1598 - Morre, com 71 anos, Filipe II de Espanha, I de Portugal.

1788 - O Congresso dos Estados Unidos escolhe Nova Iorque para capital federal e marca a data das primeiras eleições presidenciais.

1819 - Nasce a compositora e pianista alemã Clara Wieck, mais tarde Clara Schumann, nome essencial da Geração de 1810.

1851 - Nasce o investigador patologista e bacteriologista norte-americano Walter Reed, que provou serem os mosquitos os transmissores da febre amarela.

1874 - Nasce o compositor austríaco Arnold Schoenberg, autor de "Noite Transfigurada" e "Pierrot Lunaire", figura mobilizadora da Segunda Escola de Viena.

1877 - Morre, aos 67 anos, Alexandre Herculano, escritor, político, historiador, figura cimeira do Romantismo português, último presidente do Município de Belém, autor de "Eurico, o Presbítero".

1885 - Nasce o escritor Aquilino Ribeiro, autor de "Terras do Demo" (1919) e "Andam Faunos pelos Bosques" (1926).

1928 - Morre, aos 66 anos, o escritor italiano Italo Svevo, autor de "A Consciência de Zeno" e "Senilidade".

1940 - II Guerra Mundial. Bombas alemãs atingem o Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra.

O Rei e a Rainha visitam os estragos.

1948 - Margaret Chase Smith é eleita senadora e torna-se a primeira mulher ao serviço da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos da América.

1966 - O segregacionista Johaness Vorster é eleito primeiro-ministro da África do Sul.

1967 - Realiza-se o primeiro voo a jato entre Lisboa e a ilha cabo-verdiana do Sal num Boeing 727.

1968 - A Checoslováquia impõe a censura à imprensa, sob pressão das forças soviéticas de ocupação.

1988 - O líder da Organização de Libertação da Palestina Yasser Arafat é recebido no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

1989 - Realiza-se a maior marcha anti-apartheid na África do Sul, liderada pelo bispo anglicano Desmond Tutu.

1991 - O primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, preside à cerimónia da conclusão do último troço da autoestrada Lisboa-Porto, iniciada 30 anos antes, com os novos 86,9 km na zona de Leiria.

1992 - As autoridades peruanas prendem Abimael Gúzman, 57 anos, fundador e dirigente do movimento de guerrilha Sendero Luminoso.

1993 - Assinatura do Tratado de Paz para o Médio Oriente, pelo primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin e o líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) Yasser Arafat, em Washington, Estados Unidos.

1994 - Encerra, no Cairo, Egito, a conferência das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, com a aprovação de um programa de ação para os próximos 20 anos, destinado a travar a explosão demográfica que ameaça a terra.

2003 - Incêndios florestais. Monchique, Faro, fica cercada pelas chamas. Os habitantes são evacuados.

2006 - Os três canais portugueses de televisão com sinal aberto - RTP, SIC e TVI - assinam um acordo de autorregulação sobre áreas da programação.

2007 - Duas explorações avícolas de produção de patos, localizadas em Vila Nova da Barquinha e Tomar, são sequestradas, tendo todos os animais sido abatidos, após a deteção do vírus H5N2 da gripe das aves.

Foto Depositphotos

- Tenzin Gyatso, o 14.º Dalai Lama, Prémio Nobel da Paz em 1989, é recebido em audiência durante quase uma hora pelo Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. O líder espiritual tibetano defende a autonomia do Tibete numa audiência na Assembleia da República com representantes de todos os partidos, onde fala também da harmonia religiosa e dos valores humanistas.

2008 - Portugal e Venezuela assinam no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, Venezuela, nove novos acordos de cooperação bilateral que vão permitir a ambos países avançar com projetos nos setores elétrico, agroalimentar e habitação.

2009 - Morre, com 83 anos, Paul Burke, ator norte-americano, figura de "Naked City", "12 O'clock High" ou "Dynasty", vencedor de um Emmy.

2011 - Morre, aos 89 anos, Richard Hamilton, artista plástico britânico considerado um dos nomes pioneiros da pop art.

2013 - Morre, com 63 anos, Luiz Gushiken, ex-deputado e ex-ministro brasileiro, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.

2015 - O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, anuncia a reintrodução provisória dos controlos das fronteiras, para 'conter o afluxo de refugiados chegados à Alemanha'.

- A companhia ferroviária austríaca OBB anuncia a suspensão da ligação ferroviária com a Alemanha, país ao qual procuram chegar por comboio milhares de migrantes, através da Áustria.

- Morre, com 60 anos, Moses Malone, antigo basquetebolista norte-americano, eleito jogador mais valioso da Liga norte-americana (NBA) em três ocasiões. Está desde 2001 no 'Hall of Fame".

2016 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, renova por mais um ano a designada Lei do Comércio com o Inimigo, um estatuto de 1917 que sustenta o embargo económico imposto a Cuba, o que prolonga as sanções ao regime cubano.

2017 - O Tribunal Constitucional angolano valida as eleições gerais de Angola de 23 de agosto, que diz terem decorrido de forma organizada, participativa e ordeira e foram "livres, transparentes, universais e justas" e conferem vitória ao partido Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), com 4,1 milhões de votos (61,07%), maioria qualificada, elegendo 150 deputados.

- Os líderes da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) Mari Alkatiri, e do Partido Democrático Mariano Sabino, primeiro e quarto partidos mais votados nas legislativas timorenses, assinam, numa cerimónia na sede da Fretilin em Díli, um acordo de coligação para a governação de Timor-Leste nos próximos cinco anos.

- O recordista internacional da maior viagem em kitesurf sem paragens, o português Francisco Lufinha, chega a Oeiras e fixa um novo recorde mundial de travessia de kitesurf em dupla, ao percorrer 1.646 quilómetros.

- Morre, aos 86 anos, a atriz Fernanda Borsatti. Integrou o elenco do Teatro Nacional D. Maria II entre 1978 e 2001.

2019 - Morre, aos 86 anos, Gyorgy Konrad, escritor húngaro sobrevivente do Holocausto. Em "A Guest in My Own Country: A Hungarian Life" ("Um Convidado no Meu Próprio País: Uma Vida na Hungria", em tradução livre), livro de memórias premiado em diversos países, recorda a infância no Holocausto e a revolução húngara, em 1956, contra a ditadura comunista.

2021 - A Direção Geral de Saúde reitera que o uso de máscara "é uma medida eficaz na prevenção da transmissão de SARS-CoV-2", frisando que, apesar do fim da obrigatoriedade da sua utilização no exterior, o porte desta "continua a ser uma importante medida de contenção da infeção, sobretudo em ambientes e populações com maior risco".

Foto Depositphotos

- Morre, com 87 anos, Mankew Valente Mahumane, pintor moçambicano, recebeu em 1985 do primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel, a medalha Nachingwea e, em 2014, foi condecorado com a Medalha de Artes e Letras.

2022 - Morre, aos 91 anos, Jean-Luc Godard, cineasta franco-suíço, figura chave da Nouvelle Vague, movimento que revolucionou o cinema a partir dos anos 1950. Em 2010, recebeu o Óscar honorário e, em 2018, o documentário "O Livro de Imagem" valeu-lhe uma Palma de Ouro especial no festival de Cannes, França.

- Morre, com 76 anos, Kenneth Starr, advogado e antigo procurador norte-americano, liderou a acusação contra o antigo Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, no caso Monica Lewinsky.

2024 - O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil Alexandre de Moraes ordena a transferência para o Estado brasileiro de três milhões de euros de contas bloqueadas das empresas X e Starlink, propriedade do magnata norte-americano Elon Musk.

- Morre, aos 75 anos, Pravin Gordhan, político sul-africano e ativista contra o regime segregacionista 'apartheid', antigo ministro das Finanças entre 2009 e 2014, e depois entre 2015 e 2017, foi também ministro da Governação Cooperativa e dos Assuntos Tradicionais, em 2014 e 2015, durante os Governos do Presidente Jacob Zuma.

- Morre, aos 85 anos, Mary McFadden, estilista norte-americana e ex-editora da revista Vogue. Foi a primeira mulher presidente do Council of Fashion Designers of America, cargo que ocupou de 1982 a 1983.

2025 - Morre, aos 89 anos, Hermeto Pascoal, multi-instrumentista e compositor brasileiro, vencedor de três Grammy Latinos. "Pra você, Ilza" foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte um dos melhores álbuns brasileiros de 2024.

Este é o ducentésimo quinquagésimo sétimo dia do ano. Faltam 109 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: