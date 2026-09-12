Madeira com muitas nuvens e vento moderado
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade durante a tarde, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 23ºC de mínima e os 30.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 23.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu em geral pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas nordeste com 1 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 25.ºC