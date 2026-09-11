Despiste nas Romeiras mobiliza 16 operacionais
Cinco meios dos Bombeiros Sapadores mobilizados para Santo António
Cinco meios e 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para um alegado despiste, na zona das Romeiras, em Santo António, no Funchal.
A ocorrência levou ao corte da Estrada Comandante Camacho de Freitas. No local estão duas ambulâncias de socorro, uma viatura de desencarceramento, uma viatura de apoio e um auto-chefe.
Não são, para já, conhecidos mais pormenores sobre a ocorrência.
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