Despiste nas Romeiras mobiliza 16 operacionais

Cinco meios e 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para um alegado despiste, na zona das Romeiras, em Santo António, no Funchal.

A ocorrência levou ao corte da Estrada Comandante Camacho de Freitas. No local estão duas ambulâncias de socorro, uma viatura de desencarceramento, uma viatura de apoio e um auto-chefe.

Não são, para já, conhecidos mais pormenores sobre a ocorrência.