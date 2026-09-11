Lobo Marinho navega com um motor

O Lobo Marinho vai navegar este fim-de-semana com apenas um dos motores, devido a uma avaria detectada na quinta-feira, durante o regresso ao Funchal. A situação obriga a aumentar em cerca de uma hora a duração das viagens entre a Madeira e o Porto Santo.

A embarcação parte hoje, sexta-feira, do Porto do Funchal às 19 horas, com a viagem a demorar cerca de três horas e um quarto, em vez das habituais duas horas e um quarto.

Ao DIÁRIO, Carlos Perdigão Santos, administrador da Porto Santo Line, explicou que "os sensores e, no fundo, todo o material de controlo deram um erro numa das máquinas". Por precaução, o motor foi desligado, mas a embarcação prosseguiu viagem com o outro motor, que "não tem problema rigorosamente nenhum".

"Aliás, a maioria dos navios tem só uma máquina. O que faz é que o navio anda mais devagar", explicou.

O responsável garante que "não há nenhum risco para os passageiros" e que a operação decorre em condições de segurança. "Do ponto de vista da segurança, total, total segurança", assegurou.

O problema já foi identificado e o técnico do fornecedor da peça deverá chegar na segunda-feira para iniciar a avaliação e reparação da avaria. Até lá, as viagens serão efectuadas com uma duração prevista de três horas e um quarto.

Carlos Perdigão Santos acrescentou que, caso existisse qualquer questão de segurança, "nem a Capitania, nem a sociedade classificadora deixariam o navio a operar".