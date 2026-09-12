Vento em Santa Cruz volta a condicionar Aeroporto da Madeira

Um voo da easyJet Europe com destino ao Aeroporto da Madeira foi, esta tarde, divergido de volta para o Aeroporto de Lisboa, numa situação que estará relacionada com as condições de vento sentidas na ilha.

Foto FlightRadar

De acordo com os dados disponibilizados pelo site FlightRadar, o voo EJU7623, proveniente de Lisboa, tinha chegada prevista à Madeira, mas acabou por regressar ao aeroporto de origem.

Na estação meteorológica de Santa Catarina, a última rajada registada foi de 69 km/h, pelas 11h30, sendo que as condições de vento poderão ter condicionado a operação desta aeronave.

Neste momento, o voo EJU5333, da easyJet Europe, proveniente de Berlim, com chegada prevista para as 16h15, já tentou aterrar no Aeroporto da Madeira, mas não conseguiu concluir a aterragem, estando a efectuar diversas voltas no espaço aéreo da ilha.

Também o voo SK2901, da SAS Scandinavian, proveniente de Estocolmo, que tinha chegada prevista para as 16h45, encontra-se neste momento no espaço aéreo da Madeira, a efectuar voltas enquanto aguarda condições para aterrar.