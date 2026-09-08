Vento obriga ao cancelamento de 11 voos no Aeroporto da Madeira

Pelo menos 11 voos (seis chegadas e cinco partidas) foram cancelados esta terça-feira devido ao vento forte que condicionou o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, no balanço feito às 18 horas.

Entre os cancelados encontra-se o voo ENT 7009, operado pela Enter Air e proveniente de Varsóvia, tinha aterragem prevista para as 13h20, mas acabou por ser encaminhado para o Aeroporto do Porto Santo.

Também o voo EJU 6833, da easyJet, não conseguiu aterrar na pista de Santa Catarina. Tinha chegada prevista para as 14h05, mas o avião regressou ao Porto, de onde tinha partido.

Idêntico destino teve o voo FR 398, da Ryanair, proveniente de Bruxelas (Charleroi), que tinha chegada à Madeira programada para as 14h30 e acabou igualmente por divergir para o aeroporto Sá Carneiro.

Cancelado foi também o voo de Frankfurt (4Y 702), operado pela EW Discover, aguardado às 14h45, assim como o EJU 7623 da easyJet proveniente de Lisboa e ainda o BA 2718, da companhia British Airways, precedente de Londres (Gatwick).

Por consequência, foram cancelados os voos operados pelas aeronaves que não aterraram no Aeroporto da Madeira e que teriam com destino Porto, Frankfurt, Lisboa, Londres e ainda Dusseldorf.

As condições meteorológicas têm condicionado o movimento de aeronaves em Santa Cruz, devido ao vento forte do quadrante Norte.

De acordo com os dados disponíveis pela rede de estações meteorológicas do IPMA, a rajada máxima foi registada pelas 11 horas, atingindo os 76 km/h de Norte. Na hora precedente, o vento máximo instantâneo chegou aos 72 km/h, de Nordeste (às 15h30), enquanto a velocidade média se fixou nos 45 km/h.