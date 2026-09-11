Mulher morre em acidente nas Romeiras
Homem, também na casa dos 50 anos, ficou ferido
Uma mulher, na casa dos 50 anos, morreu esta tarde na sequência do grave acidente ocorrido na zona das Romeiras, em Santo António, no Funchal. Um homem, também na casa dos 50 anos, ficou ferido.
Cinco meios e 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para a ocorrência, que levou ao corte da Estrada Comandante Camacho de Freitas.
Despiste nas Romeiras mobiliza 16 operacionais
Cinco meios dos Bombeiros Sapadores mobilizados para Santo António
Orlando Drumond , 11 Setembro 2026 - 16:33
No local estiveram duas ambulâncias de socorro, uma viatura de desencarceramento, uma viatura de apoio e um auto-chefe.
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