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Mulher morre em acidente nas Romeiras

Homem, também na casa dos 50 anos, ficou ferido

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Uma mulher, na casa dos 50 anos, morreu esta tarde na sequência do grave acidente ocorrido na zona das Romeiras, em Santo António, no Funchal. Um homem, também na casa dos 50 anos, ficou ferido.

Cinco meios e 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para a ocorrência, que levou ao corte da Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Despiste nas Romeiras mobiliza 16 operacionais

Cinco meios dos Bombeiros Sapadores mobilizados para Santo António

Orlando Drumond , 11 Setembro 2026 - 16:33

No local estiveram duas ambulâncias de socorro, uma viatura de desencarceramento, uma viatura de apoio e um auto-chefe.

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