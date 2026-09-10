Lotaria Popular sorteia primeiro prémio de 50 mil euros

O número 11 469 foi o contemplado com o primeiro prémio da 36.ª extracção da Lotaria Popular, realizada esta quinta-feira, no valor de 50 mil euros na primeira fracção sorteada.

O segundo prémio, de 6 mil euros, saiu ao número 58 271, enquanto o terceiro, no valor de 3 mil euros, foi atribuído ao número 71 763. O quarto prémio, de 1.500 euros, coube ao número 73 716.

As sequências de dois algarismos sorteadas foram 30 e 95.

A próxima extracção realiza-se a 17 de Setembro, numa Lotaria Popular Especial de 2026, designada “Zodíaco Virgem”. O primeiro prémio será de 112.500 euros no conjunto das seis fracções, correspondendo a 75 mil euros na fracção sorteada.

Os prémios de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo à taxa legal de 20%.