Detido homem suspeito de abusar de menor durante dois anos

A Polícia Judiciária deteve, em Vila Nova de Gaia, um homem de 38 anos suspeito da prática de vários crimes de violação, abuso sexual de crianças e actos sexuais com adolescentes, agravados, alegadamente cometidos entre 2023 e 2025.

De acordo com a PJ, a vítima é uma menina que tem actualmente 15 anos e que terá sido abusada durante cerca de dois anos pelo homem, elemento de um casal amigo da família, com quem a menor coabitava e a quem tratava por "tio".

Os abusos terão começado no final de 2023, mas a investigação só teve início em Junho deste ano, depois de uma profissional de saúde, a quem a situação foi comunicada, ter dado conhecimento dos factos à Polícia Judiciária.

A vítima e o suspeito são cidadãos estrangeiros. Segundo a PJ, os abusos terão ocorrido na residência onde ambos viviam, em períodos em que a menor permanecia aos cuidados do casal, durante as ausências da mãe no país de origem.

A adolescente só terá conseguido revelar o que estava a acontecer recentemente, depois de começar a estabelecer relações de confiança com cidadãos portugueses. A PJ refere que a jovem se encontrava em "grande sofrimento psíquico", tendo chegado a automutilar-se e a atentar contra a própria vida.

O suspeito, de 38 anos, não tem antecedentes criminais em Portugal. Foi detido pela PJ, através da Diretoria do Norte, e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção consideradas adequadas.