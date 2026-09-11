JPP destaca mais de 4,4 milhões de euros atribuídos em bolsas de estudo em Santa Cruz

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, destacou, esta sexta-feira, os apoios sociais atribuídos pela Câmara Municipal de Santa Cruz ao longo dos últimos anos, apontando para mais de 4,4 milhões de euros destinados a bolsas de estudo e cerca de 350 mil euros em apoios para medicamentos.

Entre as medidas desenvolvidas pelo município, o líder do maior partido da oposição realçou também o programa de apoio às pequenas cirurgias, no qual, segundo os números apresentados pelo JPP, foram investidos 811 mil euros. Élvio Sousa adiantou que, desde 2019, esta resposta permitiu retirar 263 famílias da lista de espera.

“A verdadeira obra herdeira de Santa Cruz é a obra social”, afirmou o dirigente, que enquadrou estes apoios na política seguida pelo JPP durante os últimos dez anos à frente da autarquia e recordou ainda o investimento realizado na reabilitação de habitações e outros imóveis.

Élvio Sousa aproveitou para estabelecer um contraste com as opções do Governo Regional, acusando o executivo de privilegiar investimentos no golfe. “Eles escolhem o golfe. Nós escolhemos ajudar as pessoas”, afirmou, conforme referido em comunicado.

O secretário-geral do JPP criticou ainda Miguel Albuquerque por, segundo sustenta, nunca se ter mostrado disponível para estabelecer um contrato-programa com o Município de Santa Cruz e por realizar visitas oficiais ao concelho sem integrar os eleitos do JPP que governam a autarquia.