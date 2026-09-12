Lixo em percursos pedestres obriga a limpeza no Rabaçal

As equipas do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) continuam a realizar trabalhos de limpeza e manutenção na rede de percursos pedestres da zona do Rabaçal, incluindo nas imediações do PR6 - Levada das 25 Fontes.

Segundo o IFCN, a forte procura daquela área natural exige um acompanhamento permanente e intervenções regulares, tanto ao longo dos percursos como nas respectivas zonas envolventes e em locais menos visíveis.

Os trabalhos destinam-se a manter o espaço cuidado, reduzir a presença de resíduos e preservar a qualidade ambiental e paisagística do Rabaçal, considerado um dos locais naturais mais visitados da Madeira.

Segundo nota publicada nas redes sociais, a intervenção das equipas decorre ao longo de todo o ano, procurando assegurar melhores condições para quem utiliza os percursos pedestres e, simultaneamente, proteger o património natural existente naquela zona.

O Instituto deixa ainda um apelo aos visitantes para que não abandonem resíduos na natureza e transportem consigo todo o lixo produzido durante a passagem pelo Rabaçal.