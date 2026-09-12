Campanha da Cáritas mobiliza 260 voluntários na Madeira e Porto Santo

A Cáritas Diocesana do Funchal está a promover, este fim-de-semana, uma campanha de recolha de alimentos nas superfícies comerciais Pingo Doce da Madeira e do Porto Santo, numa iniciativa que mobiliza cerca de 260 voluntários e envolve aproximadamente 30 entidades parceiras.

Sob o lema 'Um pequeno gesto por uma grande causa', a campanha pretende recolher bens alimentares para apoiar pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Cáritas promove campanha de recolha de alimentos este fim-de-semana A Cáritas Portuguesa, em parceria com a Cáritas Diocesana do Funchal, promove nos dias 12 e 13 de Setembro (sábado e domingo) uma nova edição da Campanha Nacional de Recolha de Alimentos, que decorrerá nas superfícies comerciais Pingo Doce da Madeira e do Porto Santo.

Os clientes podem contribuir de duas formas. Na 'Campanha Saco', são disponibilizados sacos próprios para a colocação dos produtos alimentares que cada pessoa pretenda doar. Depois das compras, os bens são entregues aos voluntários da Cáritas presentes nos estabelecimentos, que asseguram a recolha, organização e posterior encaminhamento.

Já através da 'Campanha Vale', os clientes podem adquirir, nas caixas de pagamento, vales correspondentes a diferentes produtos alimentares. O valor é acrescentado à compra e posteriormente convertido em bens entregues à instituição.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, associou-se à iniciativa, tendo visitado a operação da campanha e os armazéns da Cáritas Diocesana do Funchal.

Durante a visita, a governante destacou o trabalho desenvolvido pela instituição e pelas restantes organizações do sector social e solidário, sublinhando a importância da proximidade destas entidades às pessoas e famílias.

A Cáritas Diocesana do Funchal é uma instituição de enorme relevância na nossa Região, pelo espírito de missão, pela proximidade às pessoas e pela capacidade de resposta que tem demonstrado ao longo dos anos.

A secretária regional deixou ainda um apelo à participação da população, defendendo que “a solidariedade não se mede pela dimensão do gesto, mas pela diferença que esse gesto pode fazer na vida de alguém”.

Cáritas procura também voluntários

Quem pretenda colaborar como voluntário durante esta campanha pode dirigir-se às equipas da Cáritas presentes nas superfícies comerciais Pingo Doce.

A instituição mantém igualmente aberta a possibilidade de integração regular na sua equipa de voluntariado. Os interessados podem contactar a Cáritas Diocesana do Funchal através do telefone 291 743 331 ou do endereço electrónico [email protected].