Santa Cruz quer conhecer planos do Ministério para o Centro Educativo da Madeira

A Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, solicitou uma audiência à Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na sequência das declarações proferidas esta quarta-feira, em audição na Assembleia da República, relativamente ao futuro do edifício do antigo Centro Educativo da Madeira, situado em Santo António da Serra.

Em causa está um "imóvel de dimensão considerável que permanece sem utilização" há vários anos e cujo futuro voltou agora a estar em aberto, depois da ministra ter indicado, esta quarta-feira, em audição na Assembleia da República, que o Governo Regional não pretende ficar com o edifício.

Perante este cenário, a presidente da autarquia considera que a manutenção de um equipamento desta natureza sem utilização "não serve o interesse público", sobretudo perante as necessidades existentes no concelho e perante o "potencial que aquele espaço poderá representar" para acolher respostas de interesse público para a população.

O Município de Santa Cruz manifesta a sua total disponibilidade para fazer parte da solução, em diálogo com o Ministério da Justiça e com as restantes entidades que venham a ser envolvidas neste processo. Câmara Municipal de Santa Cruz

Nesse sentido, sem antecipar, nesta fase, uma utilização concreta para o imóvel, a Câmara Municipal vem, através de comunicado, dar conta que pretende avaliar, em conjunto com o Ministério da Justiça, diferentes possibilidades que permitam "recuperar, valorizar e colocar ao serviço da comunidade" aquela infra-estrutura pública que "está há demasiado tempo desaproveitada".

"A audiência solicitada à Ministra da Justiça pretende precisamente permitir ao Município apresentar as necessidades identificadas no concelho, conhecer os constrangimentos e as intenções do Ministério relativamente ao imóvel e avaliar conjuntamente soluções que possam assegurar uma utilização pública adequada e sustentável", refere a autarquia.

A Câmara Municipal de Santa Cruz espera que esta reunião possa realizar-se com a maior brevidade possível, considerando a importância desta matéria para o concelho e para o futuro daquele equipamento público.