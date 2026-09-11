Publicação do chefe de gabinete gera críticas da coligação 'Mais Santa Cruz'

Os vereadores eleitos pela Coligação Mais Santa Cruz manifestaram o seu repúdio por uma publicação nas redes sociais atribuída ao chefe de gabinete da Câmara Municipal de Santa Cruz, que, segundo a coligação, recorre a uma imagem criada através de inteligência artificial para atacar um vereador eleito.

Em comunicado, os vereadores consideram que a publicação ultrapassa os limites do debate político e defendem que a divergência de opiniões deve ser pautada pelo "respeito institucional, pela urbanidade e pela dignidade" dos intervenientes na vida pública.

A coligação sustenta que a utilização de linguagem ofensiva, ataques pessoais ou comportamentos que coloquem em causa o bom nome de representantes democraticamente eleitos é incompatível com os princípios de convivência democrática e com as responsabilidades associadas ao exercício de funções públicas.

"Infelizmente este é um tipo de imagem habitual nas redes sociais e publicada e replicada por nomes sem rosto e peritos em críticas sem assinatura. Mas nunca pelo chefe de gabinete de uma câmara e muito menos sobre um vereador eleito democraticamente pela população do concelho", afirmam os vereadores.

A Mais Santa Cruz sublinha ainda que um chefe de gabinete, enquanto colaborador de confiança política do presidente da Câmara, está sujeito, na perspectiva da coligação, a especiais deveres de "urbanidade, respeito institucional e defesa do prestígio da autarquia".

Nesse sentido, considera que qualquer publicação ofensiva dirigida a um vereador eleito assume uma particular gravidade e questiona a compatibilidade desse comportamento com as funções exercidas.

Os vereadores desafiam, por isso, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz a pronunciar-se sobre o caso e a prestar esclarecimentos aos munícipes.

Entre as questões colocadas está a de saber se a presidente tinha conhecimento da publicação, se considera o comportamento compatível com as funções desempenhadas pelo chefe de gabinete e qual a sua posição relativamente a publicações que, segundo a coligação, colocam em causa o respeito institucional devido aos eleitos democraticamente.

"Às tantas caiu a máscara", concluem os vereadores da Coligação Mais Santa Cruz.