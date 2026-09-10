PJ alerta para burla com falsos reembolsos do IRS

A Polícia Judiciária (PJ) está a alertar os contribuintes para uma nova tentativa de burla através de comunicações fraudulentas que simulam mensagens da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relacionadas com alegados reembolsos do IRS.

A mensagem apresenta como assunto “Reembolso de 2025 Aprovado” e procura criar a expectativa de que o destinatário irá receber dinheiro. Nos exemplos identificados pela PJ, são indicados valores entre 3.936 e 7.989 euros.

A comunicação utiliza ainda vários mecanismos para pressionar o contribuinte a agir rapidamente. É indicado que o montante será creditado no prazo de três dias úteis depois de concluída uma suposta autenticação e verificação dos dados.

Os destinatários são incentivados a clicar em botões como “Iniciar autenticação” ou a confirmar os dados do reembolso, sendo também utilizada uma mensagem de intimidação, segundo a qual o processo deverá ser concluído num determinado prazo ou o serviço poderá ser temporariamente suspenso. A PJ alerta ainda para o facto de a comunicação utilizar a expressão “Bem-vindo ao serviço de autenticação da AT”, procurando transmitir uma falsa sensação de legitimidade e proximidade.

A Polícia Judiciária reforça que se trata de uma comunicação fraudulenta e aconselha os contribuintes a ignorarem a mensagem, não seguirem quaisquer instruções e, sobretudo, a não clicarem nos links disponibilizados.

Em caso de dúvida, os contribuintes devem consultar directamente os canais oficiais da Autoridade Tributária e Aduaneira e confirmar a existência de qualquer comunicação ou reembolso através desses meios.

É recomendado que estas tentativas sejam denunciadas e partilhadas, de forma a alertar outros contribuintes para este tipo de fraude.